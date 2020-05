Pensionisten, Veteranen und Behinderte zittern um ihr Geld

So hat Präsident Barack Obama bereits angekündigt, er könne nicht garantieren, dass Rentner, Kriegsveteranen und Behinderte dann ihr Geld erhalten würden. Dabei geht es um etwa 70 Millionen Schecks im Wert von 20 Milliarden Dollar.



Was sonst noch passieren würde, ist vielen US-Bürgern noch allzu gut in Erinnerung. 1995 und 1996 hatte sich Bill Clinton mit den damals ebenfalls starken Republikanern ein Duell um das Budget geliefert- zwei Mal kam es zum sogenannten Shut-down.



Zahllose Behörden wurden geschlossen, Hunderttausende der insgesamt 1,9 Millionen Bundesbeamte nach Hause geschickt. Ausgenommen waren Notbesetzungen in Ministerien und Ämtern, ohne die die Sicherheit und Gesundheit der Bürger gefährdet gewesen wären. Patienten kamen in die Warteschleife. Die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention stellten ihre Arbeit ein. Praktisch alle Bereiche der Wirtschaft waren betroffen. So blieben etwa Anträge auf Firmengründung oder Forschungsunterstützung unbearbeitet liegen.