Peking baut Rivalen zu Weltbank auf

Unter Chinas Führung nimmt eine neue Entwicklungsbank für Asien Gestalt an. In Peking unterzeichnete China am Freitag zusammen mit 20 Partnerländern eine Absichtserklärung für den Aufbau der Asiatischen Infrastruktur-Investmentbank (AIIB) mit Hauptsitz in Peking, wie Chinas Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die Bank gilt als Konkurrent für die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank (ADB). Für China ist die Bank ein wichtiger Schritt, seinen Einfluss in der Region auszubauen. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte vor einem Jahr erstmals den Aufbau des Hauses vorgeschlagen. China hatte angekündigt, einen Großteil der 50 Mrd. US-Dollar (rund 40 Mrd. Euro) Startkapital bereitzustellen. Zu den beteiligten Ländern zählen unter anderem Indien, Pakistan, die Philippinen und Vietnam.