Pecik: "Telekom Austria in der Todesspirale"

Der Syndikatsvertrag zwischen dem mexikanischen Großaktionär Carlos Slim und der Staatsholding ÖIAG macht die Eigentümer der Telekom Austria sichtlich nervös. Kurz vor der entscheidenden ÖIAG-Aufsichtsratssitzung am 23. April tauchte nun ein Papier des stellvertretenden Aufsichtsrats-Chefs Ronny Pecik auf, in dem er ein dramatisches Bild des Konzerns zeichnet.

"Alle Ertragstrends zeigen nach unten, der Finanzierungsaufwand geht nach oben. Das bedeutet Schulden. Die Telekom Austria befindet sich in einer Todesspirale", schrieb Pecik bereits im Jänner an einzelne Regierungsvertreter, berichtete profil. Ohne Geld von außen "erwartet uns in zwei Jahren das AUA-Schicksal. Wenn in anderen Töchtern etwas schiefläuft (Abwertungen, Weißrussland etc.), dauert es keine zwei Jahre", so Pecik. Pecik vertritt die Interessen von Slim im Aufsichtsrat.