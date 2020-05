Paukenschlag in Telekom-Kursaffäre

In die Affäre um die 9,2 Millionen Euro Boni für die Telekom-Manager kommt nach siebeneinhalb Jahren langsam Licht. Ex-Vorstand Rudolf Fischer kooperiert mit der Staatsanwaltschaft und hat ausgesagt, dass er und seine damaligen Vorstandskollegen, Telekom-Boss Heinz Sundt und Finanzchef Stefano Colombo , in die Kursmanipulationen verwickelt waren. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.



Die Vorgeschichte: Am 26. Februar 2004 wurde in einem Herzschlagfinale der Kurs der Telekom-Aktie innerhalb von zwei Minuten durch eine Großorder über 900.000 Stück auf 11,73 Euro getrieben. Dieser Endkurs war ausschlaggebend dafür, dass ein großzügiges Bonusprogramm schlagend wurde. Die Vorstände und 96 Manager waren um 9,2 Millionen reicher. An einen Zufall glaubte schon damals niemand, auch wenn Heinz Sundt schwor, alles sei in Ordnung gewesen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ermittelte, hatte aber - so sagt sie jedenfalls heute - aufgrund der damaligen Gesetzeslage keine Handhabe. (siehe Hintergrund)