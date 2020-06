Erste zahlt Staat aus, Aktie im Sturzflug

Gleichzeitig mit dieser Ankündigung schraubte die Erste die Ertragsaussichten für 2013 nach unten. Die Betriebserträge dürften unter anderem wegen den anhaltend schwachen Kreditnachfrage um bis zu fünf Prozent fallen. Die Aufwendungen aber könnten nicht im selben Ausmaß reduziert werden. Positives meldet die Erste von der rumänischen Tochterbank BCR, die im Vorjahr fast 300 Millionen Euro Verlust geschrieben hat. Sie sollte heuer in die Gewinnzone zurückfinden. Belastet wird das Ergebnis heuer durch die Bankensteuern in Österreich, Ungarn und der Slowakei von rund 200 Millionen Euro.

Der Aktie der Erste Group hat all dies nicht gutgetan. Der Kurs rasselte um acht Prozent in die Tiefe und zog den Leitindex ATX mit hinunter (minus 4,1 Prozent). Dass die schlechteren Ertragsaussichten die Anleger verschreckt haben, liegt auf der Hand. Zum Absturz dürfte aber auch die geplante Kapitalerhöhung beigetragen haben. „Normalerweise kündigt man eine Kapitalerhöhung an und führt sie sofort durch“, kritisiert ein Analyst. Die Erste Group aber warte damit bis zum dritten Quartal. Das erhöhe die Unsicherheit und drücke den Kurs. Zudem sei das Umfeld für Bankaktien derzeit generell schlecht.