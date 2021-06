Papst: "Ethisches Fundament" für Finanzmärkte

Papst Benedikt XVI. hat christlich-demokratische Politiker aufgerufen, ein "solides ethisches Fundament" für das globale Finanzsystem zu schaffen, wie Kathpress berichtete. Die Krise verpflichte dazu, "unseren Weg neu auszurichten, uns neue Regeln zu geben und neue Formen des Engagements zu entwickeln", sagte der Papst am Samstag in Castel Gandolfo vor christlich-demokratischen Politikern aus mehreren Kontinenten. Das Fehlen eines solchen Fundaments habe zur gegenwärtigen Finanzkrise beigetragen.

Die Politik dürfe sich nicht einfach darauf beschränken, der " Logik des Marktes" zu folgen, sondern müsse das Bemühen um das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen, so Benedikt XVI. In den vergangenen Monaten waren mehrere teils brisante Dokumente aus dem Vatikan an die Öffentlichkeit gelangt, so etwa über das umstrittene Finanzgebaren der Vatikanbank IOR.