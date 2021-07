Palmers hetzte Kranken Detektive auf den Hals

Palmers steht am Pranger: Der Wäschekonzern soll zwei langgedienten Verkäuferinnen im Krankenstand Detektive nachgeschickt und sie dann fristlos entlassen haben, weil sie während der Krankenstandszeit das Haus verlassen hatten – sie hatten aber gar keine Bettruhe. Die Arbeiterkammer klagte, in einem Fall hat das Unternehmen die Ansprüche in Höhe von 26.000 schon ausgezahlt.

"Die fristlosen Entlassungen sind ungerechtfertigt. Weder ein Detektiv mit einer Kamera bewaffnet noch der Arbeitgeber kann entscheiden, was ein Arbeitnehmer im Krankenstand tun darf und was nicht. Das kann nur der Arzt", so AK-Expertin Karmen Riedl am Donnerstag.