Outlet Parndorf investiert Mio. in den Ausbau

Das burgenländische Designer Outlet Parndorf wird bis 2016 um 3600 m2 vergrößert, etwa 30 neue Geschäfte sowie Gastronomiebetriebe kommen dazu.

"Aber nageln Sie mich beim Zeitpunkt nicht fest, das hängt von den Behördengenehmigungen ab", sagte der Chef der Region Nordeuropa, Thomas Immelmann, am Donnerstag beim Jahrespressegespräch in Wien. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sei vor kurzem eingereicht worden. Der Betreiber McArthurGlen investiere einen "hohen zweistelligen Millionenbetrag" in den Ausbau.

McArthurGlen betreibt in Summe 21 Outlet Center, Parndorf sei mit 42.000 m2 Verkaufsfläche das Größte. Mit Parndorf und dem Outlet Center in Salzburg sei der österreichische Markt gesättigt, neue Center sollen in Deutschland, Nordamerika, Frankreich und Belgien entstehen, so Immelmann. In den kommenden Jahren will man auf 25 oder 26 Outlets kommen.

Das burgenländische Center hat im Geschäftsjahr 2012/13 flächenbereinigt neun Prozent mehr umgesetzt. Die Besucherzahl sei zweistellig auf 4,2 Millionen gestiegen, hieß es. Mit Zahlen ist man bei McArthurGlen sparsam.

Nach einem schwierigen Start vor über drei Jahren entwickle sich das Outlet Salzburg nun "ausgezeichnet" - was jedoch nicht mit Zahlen untermauert wurde. Salzburg sei heute schon "um ein vielfaches erfolgreicher als Parndorf damals".

Wegen der Grenzlage zieht das Outlet Parndorf viele Kunden aus der Slowakei und Ungarn an. Im Steigen begriffen sei der Anteil der Kunden aus Nicht-EU-Ländern wie Russland, der Ukraine, China, Korea, den USA und Brasilien. "In diesen Ländern verfügen wir über Repräsentanten vor Ort, die mit Reiseveranstaltern zusammenarbeiten", sagte Immelmann. Bei organisierten Reisen sei ein Besuch in Parndorf miteingeplant. Im vergangenen Jahr seien fast 250 Reisegruppen mit in Summe mehr als 9.600 Personen gekommen.

An der aktuellen Sonntagsöffnungsdebatte möchte man sich nicht beteiligen: "Wir sind froh und glücklich mit dem, was wir haben", meinte Immelmann. Am Freitag sei die Öffnungszeit von früher 19.00 Uhr auf 21.00 Uhr ausgedehnt worden, was seit September zu einer Umsatzsteigerung von über 30 Prozent an Freitagen geführt habe.

Auf Shopping im Netz können Kunden des Designer Outlets vergebens warten: "Wir planen nicht, in den Internethandel einzusteigen", stellte Immelmann klar. Die rund 870 Designermarken würden ausschließlich direkt vertrieben, und das stationär.

Das nächste Late-Night-Shopping findet übrigens am 22. August statt.