Opel senkt Preis für Ampera um 7600 Euro

Bisher hat sich das Interesse der Käufer an Elektroautos in Grenzen gehalten. Ein Grund dafür sind die hohen Preise. Nun hat Opel den Preis für sein Elektroauto Ampera in Deutschland von 45.900 auf 38.300 Euro gesenkt. In Österreich wird das Auto nun um 38.400 Euro angeboten. Laut Opel ist die Preisreduktion wegen der „effizienten Serienfertigung“ und „Einsparungen beim Komponenteneinkauf“ möglich geworden. Der E-Motor des Ampera schafft 80 Kilometer. Mit einem kleinen Verbrennungsmotor zur Stromerzeugung sind laut Werksangabe bis zu 500 Kilometer möglich.

Das Angebot an Elektroautos wächst. Bis Ende 2014 wollen allein die deutschen Autohersteller 16 zusätzliche Modelle auf den Markt bringen. So beginnen die Preise für den BMW i3 bei 35.000 Euro. Um diesen Betrag gibt es allerdings keinen Zusatzmotor zur Reichweitenverlängerung.

Die Opel-Mutter General Motors verkauft in den USA das nahezu baugleiche Model Volt. Um den Verkauf anzukurbeln, wurde der Preis für den Volt um 6000 Dollar auf 30.000 Dollar (22.700 Euro) gesenkt.