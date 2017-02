Der französische Autobauer PSA will sich bei einem möglichen Zusammenschluss mit Opel an Zusagen an die Arbeitnehmer halten. "Der PSA-Konzern bekräftigte seine Zusage, existierende Vereinbarungen einzuhalten und den konstruktiven Dialog mit den Betriebsparteien fortzuführen", teilten die europäische Arbeitnehmervertretungen der GM-Tochter Opel und Peugeot am Dienstag mit.

Der französische Konzern wolle eng mit dem europäischen Betriebsrat zusammenarbeiten, kündigte die PSA-Spitze um Carlos Tavares im Anschluss an ein Treffen mit Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann mit.

Der US-Autobauer General Motors verhandelt seit einiger Zeit mit PSA über den Verkauf von Opel, um sich aus dem verlustreichen Europa-Geschäft zurückzuziehen. Arbeitnehmer von Opel und der britischen Schwester Vauxhall sowie die Politik in beiden Ländern befürchten einen massiven Personalabbau.