OPEC lässt Öl-Fördermenge unverändert

In den vergangenen Wochen brach der Ölpreis um 20 Prozent ein und notiert derzeit auf knapp unter 100 Dollar das Fass. Neben den anhaltenden Sorgen über die weltweite Konjunktur, wird die Überversorgung des Marktes mit Öl dafür verantwortlich gemacht.

Für Letzteres verantwortlich zeichnet praktisch ausschließlich Saudi Arabien. Das weltweit größte Ölförderland, und somit auch gewichtigstes Mitglied im Ölkartell OPEC, pumpte zuletzt so viel Öl aus dem Boden, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das aktuelle Förderziel der Organisation Erdöl-exportierender Länder, rund 30 Millionen Fass pro Tag, wird damit konterkariert. Denn in Wahrheit produzierte die OPEC, die weit mehr als ein Drittel der Welt-Ölnachfrage bedient, zuletzt fast 32 Millionen Fass.

Am Donnerstag trafen die Ölminister der OPEC in ihrem Hauptquartier in Wien zusammen, um über ihre Ölmengen zu beraten. Das Ergebnis: Das alte Förderziel wurde bestätigt – auch wenn nicht alle ganz glücklich damit waren. Iran und Irak etwa befürchten, dass bei anhaltender Überversorgung des Ölmarktes die Preise noch weiter absacken könnten.

Letztlich stach aber das Argument, die fragile Weltwirtschaft nicht durch zu hohe Ölpreise abzuwürgen.