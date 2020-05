OMV fettet Gewinn mit Notlager-Verkauf auf

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat sich eines Kostenträgers entledigt: Das Bevorratungsgeschäft für Öl und Ölprodukte, das sind die gesetzlich vorgeschriebenen Öl-Notlager, wurden an die Erdöllagergesellschaft (ELG) verkauft. 440 Millionen Euro an Zusatzgewinn bringe das im ersten Quartal 2013, teilte die OMV mit.

Der Konzern ist an der ELG, die im steirischen Lannach die Öl-Krisenlager betreibt, zwar mehrheitlich beteiligt, muss dies aber nicht mehr in der Bilanz ausweisen. Damit bestehe Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern, die keine solche Notlager halten müssten, betont die OMV. In Österreich müssen Öl- und Ölprodukte-Importeure wie die OMV ein Viertel der jährlichen Importe als Notstandsreserven für den Fall einer Krise lagern. Die OMV-Aktie reagierte am Freitag mit leichten Kursgewinnen auf die Verkaufs-Meldung.