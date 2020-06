ÖVAG: Milliarden-Loch noch größer

Ende des Vorjahres hoffte die Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG) noch, ihren Verlust 2011 unter der Milliardengrenze halten zu können. In Finanzkreisen aber hieß es seit Langem, dass die Lücke wohl an die 1,3 Milliarden Euro herankommen werden. Seit Donnerstag liegt das Desaster schwarz auf weiß vor: 1,345 Milliarden Euro Verlust schrieb die ÖVAG im Vorjahr.

70 Prozent des Eigenkapitals muss die Bank verwenden, um den Verlust abzudecken. Damit verliert auch der Staat den Großteil jener einen Milliarde Kapital, die er 2008 in die kriselnde Bank gesteckt hat. Mit der Hauptversammlung am 26. April wird die Republik Österreich zudem frische Millionen in die ÖVAG einzahlen und damit 43 Prozent-Aktionär werden. Auch die regionalen Volksbanken, die Mehrheitsaktionäre der ÖVAG, bluten mit. Sie werden nach dem Kapitalschnitt und der anschließenden Kapitalerhöhung knapp mehr als 50 Prozent halten und über Haftungszusagen eng mit der ÖVAG verknüpft sein. Ihre langjährig gewohnte regionale Freiheit ist damit weg.