Österreichische Post "Fels in der Brandung"

Wer die aktuell sehr niedrigen Niveaus bei Aktien trotz möglicher weiterer Turbulenzen nützen möchte, dem legen die Experten generell dividendenstarke Titel ans Herz. "Die werden in einer allfälligen Krise nicht so stark einbrechen", glaubt RBI-Fachmann Rechberger. Traditionell hohe Ausschüttungen gibt es bei Telekom Austria und Post.



Zweitere hat die RCB auf ihrer Kaufliste. "Sie ist bei österreichischen Aktien ein Fels in der Brandung", sagt Analyst Bernd Maurer. Das wenig zyklische Geschäftsfeld sei bei einer schwächeren Konjunkturentwicklung von Vorteil.