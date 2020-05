Österreichische Lotterien erhalten Lizenz

Einer der Mitbewerber, Lottelo, kündigte umgehend an, "ganz sicher" gegen die Entscheidung vorzugehen (Lottelo-Gründer Daniel Goldscheider). Laut Ausschreibung müssen die Bewerber Erfahrungen mit einem "in seiner Komplexität vergleichbaren Lotterieunternehmen" innerhalb der EU oder des EWR-Raums nachweisen. Doch es gibt in Europa außer den Lotterien kein Unternehmen, das mit Lotto, Toto, Sportwetten, Internetspielen oder Rubbellosen ein ähnlich breites Spektrum anbietet.



Die anderen drei Bewerber, darunter auch der Online-Sportwettenkonzern bet-at-home, seien "an den Mindestbedingungen des Glücksspielgesetzes gescheitert", heißt es im Finanzstaatssekretariat. Laut bet-at-home war die Ausschreibung auf die Lotterien zugeschnitten. Franz Kafka vom Automatenverband rechnet nun mit "jahrelangen Streitereien bis zum Europäischen Gerichtshof".