Heimische Unternehmen wieder erfinderischer

Samsung ist in der weltweiten Anmelde-Statistik die Nummer 1. Der südkoreanische Mischkonzern hat sich im vergangenen Jahr immerhin mehr Patente gesichert als alle österreichischen Firmen zusammen.

Die Kosten für ein Patent sind keine echte Hürde für die Unternehmen. Laut Auskunft des EPT belaufen sich die gesamten Ausgaben bis zum Erteilen eines Patents auf rund 5600 Euro. Dazu kommen dann noch Ausgaben für die Verlängerung des Patentschutzes in den vom Unternehmen ausgewählten Staaten.

In Österreich ist der Patentschutz in den ersten fünf Jahren nach der Anmeldung gratis. Im sechsten Jahren fallen 104 Euro an. Dieser Betrag steigt jährlich bis auf maximal 1775 Euro im zwanzigsten Jahr. Dann läuft der Patentschutz aus.

