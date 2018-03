Österreicher wollen keine Unternehmen gründen

Der eigene Chef zu sein und ein Unternehmen zu gründen, steht bei den Österreichern laut einer Umfrage kaum auf der Agenda. Die Lust an der Selbstständigkeit ist hierzulande sogar gesunken, ergab eine Befragung der Firma Amway. Im Ranking von 45 Ländern fällt Österreich auf Platz 40 zurück. Der Wunsch zu gründen gehe in Europa aber generell zurück, während der Unternehmergeist in Asien steige.

Österreich hinter Deutschland

Im Vergleich zu den Vorjahren ist den Österreichern die Lust am Gründen deutlich vergangen: "Der österreichische AESI-Wert für 2017 liegt bei 29 von 100 Punkten, gegenüber 36 im Jahr 2016 und 35 im Jahr 2015", so die Aussendung des Direktvertriebsunternehmens vom Mittwoch. Damit liege Österreich hinter Deutschland mit 31 und der Schweiz mit 45 Punkten. Für den Wert werden der Wunsch nach Selbstständigkeit, die Einschätzung der dazu notwendigen Fähigkeiten und die Durchsetzungskraft gegenüber sozialen Widerständen untersucht. Der Europaschnitt liege bei 42 Punkten, der weltweite bei 47. Spitzenreiter beim Unternehmergeist seien Vietnam, Indien und China.

Auffallend ist, dass in Österreich nur ein Fünftel das Risiko von Fehlschlägen eingehen will und knapp 30 Prozent sich vorstellen können, auch in der Freizeit an ihrer Geschäftsidee zu arbeiten. Nur ein Drittel glaubt, Geschäftsideen entwickeln zu können. Besonders gefragt sei hierzulande die Unterstützung beim Umgang mit Finanzen, Steuern und Vorschriften. Für Amway Global Entrepreneurship Report wurden im abgelaufenen Jahr fast 49.000 Personen weltweit befragt, darunter über 1.000 Frauen und Männer ab 16 Jahren aus Österreich.