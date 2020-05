Österreicher wird neuer "Mister Euro"

Vorfahren Die Ökonomie steckt in seinen Genen: Zwei seiner Ahnen, Eugen Böhm-Bawerk und Friedrich Wieser, waren berühmte österreichische Nationalökonomen. Geboren wurde Thomas Wieser 1954 in den USA.

Ausbildung Er absolvierte sein Wirtschaftsstudium in Innsbruck und ein Postgraduate an der University of Colorado (Fulbright-Stipendiat) und in Wien. Wieser ist seit 1989 im Finanzministerium tätig. Sein Vertrag in Brüssel läuft für vier Jahre, in dieser Zeit wird er in Wien karenziert.

Privat verheiratet, ein Sohn. Er liebt klassische Musik und Literatur. Derzeit liest er Haruki Murakamis Roman „1Q84“.

Brüssel: Fahrplan für den Euro-Fiskalpakt

Am Dienstag trat in Brüssel erstmals die Arbeitsgruppe zu den Verhandlungen über den beim EU-Gipfel beschlossenen neuen Fiskal- und Stabilitätspakt zusammen. Bis zum nächsten Gipfel im März soll ein neues Regelwerk für den Euro ausgearbeitet werden.

Die Gruppe unter Leitung von Thomas Wieser wird aus bis zu drei Vertretern jedes Mitgliedslandes bestehen, außerdem aus Vertretern der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und Experten des EU-Ratssekretariats. Die Briten sind als Beobachter zugelassen, auch Kroaten. Aus dem EU-Parlament, das vehement eine Beteiligung forderte, werden der einflussreiche CDU-Abgeordnete und langjährige Merkel-Vertraute Elmar Brok, der belgische Ex-Premierminister und Fraktionschef der Liberalen Guy Verhofstadt sowie der italienische Sozialdemokrat Roberto Gualtieri entsendet.

Die zweite Sitzung des Gremiums soll bereits in der ersten Jänner-Woche stattfinden. Die Verhandlungen sollen bis Ende Jänner abgeschlossen sein und der Vertrag Anfang März unterzeichnet werden. Sobald ihn neun Euro-Staaten ratifiziert haben, tritt der Vertrag in Kraft.