Österreich Werbung sucht neuen Chef

Apropos Länder. Wäre nicht Österreich, wenn der Föderalismus nicht auch im Tourismus-Marketing fest verankert wäre. Neben der ÖW , zuständig für die Dachmarke Österreich, werben neun Landes-Tourismusorganisationen. Klar, dass es mit der ÖW immer wieder Reibungsflächen gibt. Dem einen Bundesland setzt die ÖW zu wenig auf Alpen und Skifahren, dem anderen Land wieder zu wenig auf Kultur und Städte oder auf Seen. Da kann es schon zu Differenzen kommen, die in der Vergangenheit oft in festem Österreich-Werbung-Bashing eskalierten. Seit die Länder als Mitglieder aus der ÖW ausgetreten sind, funktioniert die Kooperation so halbwegs.

Insgesamt gibt es in Österreich knapp 1700 touristische Marketing-Organisationen. Die teilweise mit üppigen Budgets aufgerüstet sind, aber völlig unkoordiniert nebeneinander her werben. Außer ÖW und den Ländern rittern 80 Destinationen und rund 1600 Ortsverbände um die Urlaubermassen. Laut einer Studie der Hoteliervereinigung summieren sich die Werbebudgets auf geschätzte 420 Millionen Euro. "Viel zu viele Organisationen, viel zu viele Doppelgleisigkeiten", konstatiert der Salzburger Unternehmer Sepp Schellhorn, Tourismus- und Wirtschaftssprecher der Neos. Dieser Meinung sind auch andere Touristiker, die sich aber lieber nicht so offen äußern wollen.

Zwei Ebenen hält der ehemalige Hoteliers-Präsident Schellhorn für überflüssig. "Oben entweder die ÖW oder die Länder. Und braucht’s unten noch die örtlichen Tourismusverbände?" Wenn ÖW, dann "aber gehört sie gestärkt und ordentlich ausgestattet. Doch das Budget wurde nie evaluiert."