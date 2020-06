Österreich vergrault Topverdiener

Seinen Namen will Heinrich P. lieber nicht veröffentlichen: Die Neidgenossen würden ihn bis zu den Eidgenossen verfolgen, befürchtet der 53-jährige Österreicher. Vor einem Jahr ist es dem wohlhabenden Vermögensverwalter zu bunt geworden: Er hat die Zelte abgebrochen und ist nach Zürich gezogen. Und zwar allein aus Steuergründen, wie er sagt: "Die Schweizer Kantone stehen in einem irren Wettbewerb. Sie reißen sich um reiche Personen. Und zwar nur um Reiche", sagt P.

Er hätte es noch günstiger haben können. Etwa im Kanton Zug, berühmt und berüchtigt als Steueroase und Paradies für Briefkastenfirmen. Die Lebensqualität und Infrastruktur der Finanzmetropole Zürich waren dem Steuermigranten dann aber doch ein bisserl was wert.

Was ist dran am Steuerwunder Schweiz? Anders als bei uns, wo die Bundesländer über den Finanzausgleich bedient werden, heben die Regionen bei den Eidgenossen ihre Steuern großteils autonom ein. Im Rangeln um Spitzenverdiener sind Steuersenkungen so zu einer Art Fetisch geworden. Die Kantone lassen sich Jahr für Jahr detailliert ermitteln, wie sie im Steuerranking untereinander abschneiden.

Die Topverdiener freut’s – für sie sind die Unterschiede tatsächlich gravierend. Das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel hat durchgerechnet, wie viel Steuern für eine hoch qualifizierte Arbeitskraft (Jahreseinkommen 100.000 Euro netto, unverheiratet) anfallen. Fazit: Nur in Singapur oder Hongkong kommen Spitzenverdiener mit effektiven Steuersätzen von 10 und 15 Prozent noch günstiger weg. In Schweizer Kantonen wie Zug, Schwyz, Obwalden fallen 23 bis 24 Prozent an. Selbst das "teuerste" eidgenössische Steuerpflaster Bern schneidet mit 33,2 Prozent besser ab als Österreich mit seinen 39,7 Prozent.

Dennoch sieht BAK-Basel-Chefökonom Martin Eichler Österreich nicht als Hochsteuerland für Reiche: "Die Belastung ist am Standort Wien noch klar geringer als der internationale Durchschnitt. Allerdings ist durch die Nähe zur Schweiz der Konkurrenzdruck groß."