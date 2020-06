Der OeNB-Chef und die "Gurus und Alarm-Macher"

Die guten, alten Tage, als Kredite solide waren: Eine Zuhörerin schwelgte in Erinnerungen, sie war kaum zu stoppen. Die Suada gipfelte im Ausruf: „Wann kommen normale Zeiten?“ Das war zwar gar nicht als Frage gedacht, Nowotny nutzte das kurze Luftholen aber geschickt für eine Antwort. Er glaube schon, dass eine Phase des Aufschwungs kommen werde. „Aber man muss ehrlich sagen: Es gibt auch das japanische Szenario.“ Die Asiaten stecken seit gut 20 Jahren in einer Stagnation fest. So oder so: Zeiten mit drei, vier Prozent Wachstum seien für eine reife Wirtschaft wie Österreich wohl vorbei.