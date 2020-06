Ökonomen fordern: 5000 Euro für jeden

Geld für jeden, einfach so: Klingt zu schön, um wahr zu sein ...

Okay, was ist die Alternative? Jetzt führen marode Banken ein Giftdepot bei der EZB. Sie holen sich billiges Geld, kaufen Staatsanleihen und gehen dank der Zinsspanne nicht pleite. Zur Realwirtschaft sickert da wenig durch.

Sie wären dafür, zwei bis fünf Prozent des BIP zu verteilen, um den Konsum anzukurbeln. Die EZB soll wirklich jedem Haushalt im Euroraum einfach 3600 Euro aufs Konto buchen?

Ja, oder 5000 Euro, ganz egal. Es wäre immer noch effizienter als das, was die EZB jetzt macht. Das ist nämlich der verdrehteste Weg, die Probleme zu lösen.

Was, wenn das Geld nicht ausgegeben, sondern gespart wird?

Glaube ich nicht. Und selbst wenn: Wunderbar, dann hilft das Geld, die Bankbilanzen zu reparieren und kurbelt die Kreditvergabe an. Eine Win-win-Situation.

Gibt das nicht falsche Anreize?

Was glauben Sie: Ein Mensch, der seit fünf Jahren ohne Job herumsitzt und von einem Bruchteil des früheren Einkommens lebt, sagt sich: „Oh, jetzt habe ich 5000 Euro, ich werde nie mehr arbeiten.“ Klingt nicht plausibel, oder?

Und wenn das Strohfeuer verpufft: Immer wieder, immer mehr? Handeln wir uns so nicht galoppierende Inflation ein?

Selbst wenn wir am Ende in einer ganz fürchterlichen Hyperinflation landen: Dazu müssten wir erst eine Erholung erleben. Werfen wir doch das Geld ab, schauen was passiert. Und wenn das Inflationsziel erreicht ist: Stopp!

Unser Geldsystem baut rein auf Vertrauen auf. Würde das nicht massiv erschüttert?

Wichtig sind nur zwei Dinge: Ein Staat muss über Generationen hinweg Steuern einheben können. Und Käufer von Schuldscheinen müssen darauf vertrauen, diese zu Geld machen zu können. Hat man nicht gerade einen Ruf wie Argentinien, ist alles okay.

Was würde sonst drohen? Jahrelange Stagnation wie in Japan?

Europa ist absolut auf diesem Weg. Und wäre damit noch gut bedient: Japan hatte nie 25 Prozent Arbeitslosigkeit. Ihr müsst alle Probleme, die der Banken und die fehlende Nachfrage, zeitgleich angehen: Geld für Infrastruktur? Tut es. Helikoptergeld? Tut es. Strukturreformen? Tut es.

Was sollte Österreich als kleine, offene Volkswirtschaft tun?

Was ihr am besten könnt: Versteckt euch. (lacht)

Mark Blyth (47) ist gebürtiger Schotte. Sein Bestseller „Wie Europa sich kaputt spart: Die gescheiterte Ideeder Austeritätspolitik“ ist gerade auf Deutsch erschienen.