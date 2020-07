ÖGB-Frauen fordern 1.500 Euro Mindestlohn

Die Einkommenssituation der Frauen hat sich auch am heurigen "Equal pay day" nicht gebessert: Sie verdienen bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung immer noch um 23,7 Prozent weniger - rechnet man Teilzeit- und atypisch Beschäftigte dazu sogar um 40 Prozent. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich nunmehr an vorletzter Stelle, größer klafft die Schere nur noch in Tschechien.

Dies schlägt - mit der hohen Teilzeit- und Unterbrechungsquote der Frauen - auch auf die Pension durch: Pensionistinnen bekamen 2010 durchschnittlich 786 Euro (Alters- und Invaliditätspension zusammen), die Männer 1.288 Euro.

Damit liegen die meisten Pensionistinnen schon jetzt unter der Armutsgrenze. Das werde sich mit der lebenslangen Durchrechnung (statt bisher den 15 bzw. 18 besten Jahren) und dem Pensionskonto noch verschlechtern - und zwar vor allem mit Frauen mit längerer Unterbrechung und viel Teilzeit. Denn jedes Jahr Unterbrechung werde zwei Prozent Pension kosten und jedes Jahr Teilzeit (50 Prozent) ein weiteres Prozent, erläuterte Ruprecht.