ÖBB gegen Westbahn-Chef

Heute wünscht sich Wehinger vermutlich, er hätte die Railjet-Rechnung nie abgesegnet. ÖBB-Chef Christian Kern, SP, ließ alle Hochegger-Unterlagen von der internen Revision prüfen und übergab die Belege dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung. Unter den Hunderten von Zahlungen fand die Revision beim Railjet „keine wirtschaftliche Begründung“.



Fraglich ist auch, ob Wehinger die Überweisung überhaupt alleine hätte freigeben dürfen. Der Grüne Peter Pilz erstattete jedenfalls im vorigen Sommer Anzeige wegen des Verdachts auf Untreue.

Nun legte die Bahn nach. Sie schloss sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligter an, um Schadenersatzansprüche gegen Hochegger und Wehinger abzusichern und übermittelte der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung. Nach reiflicher Überlegung, wie aus den ÖBB zu hören ist. Man wolle sich nicht dem Verdacht aussetzen, den Konkurrenten mundtot zu machen. „Wir haben uns als Privatbeteiligte angeschlossen, weil wir unser Geld von Hochegger zurück wollen“, sagt dazu eine ÖBB-Sprecherin. Wehinger, der inzwischen einvernommen wurde, will mit Hinweis auf das laufende Verfahren keine Stellungnahme abgeben.



In der Vergangenheit waren beide Seiten nicht zimperlich. Wehinger vermutete hinter der Pilz-Anzeige die „lange Hand der ÖBB“ – mit der Absicht, die Westbahn knapp vor ihrem Start in Verruf zu bringen. Für die ÖBB sei die Abschlagszahlung an Hochegger das kleinere Übel gewesen, da die Marke Railjet bereits öffentlich bekannt war. „Gegenstand der Überprüfungen durch den Staatsanwalt sind nicht lange Hände, sondern lange Finger“, schoss die Pressestelle der Bahn umgehend zurück.