ÖBB: 1500 Verschieber und 1300 Lokführer gesucht

„Die ÖBB bekommen die Leute am Markt nicht und die, die kommen, gehen wieder. Es gibt teilweise eine relativ hohe Fluktuation“, sagt ein ÖBB-Mitarbeiter. „Die Eisenbahner-Verträge liegen unter dem Metaller-Kollektivvertrag. Die Metaller werben der Bahn die Leute ab, weil die mehr Geld bieten.“ Das betreffe vor allem die Werkstätten, die Bautechnik und den IT-Bereich. Auch habe ein Lokführer ein Brutto-Einstiegsgehalt von etwa 2000 Euro.

„Die junge Leute gehen für ein solches Gehalt nicht Schicht arbeiten“, sagt ein Insider. „Es müssen attraktivere Bedingungen geschaffen werden.“ Als abschreckendes Beispiel gilt die Deutsche Bahn. Ihr fehlen 5800 systemrelevante Mitarbeiter, davon gut tausend Lokführer und Techniker für die Wartung der Züge. In Deutschland geht die Hälfte des Bahnpersonals in zehn Jahren in die Rente. Die Lage ist so prekär, dass Mitarbeiter für die Werbung eines neuen Kollegen 1500 Euro Prämie erhalten.