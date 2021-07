Obama: "Werden immer AAA-Land sein"

Ratingagenturen: Die drei großen sitzen in New York

Fitch

Die 1913 in New York von John Knowles Fitch gegründete Agentur ist die "europäischste": Sie ist eine Tochtergesellschaft der Fimalac-Holding - diese gehört mehrheitlich dem französischen Geschäftsmann Marc Ladreit de Lacharrière, laut Forbes auf Rang 880 der Reichsten der Welt. Mit 2100 Mitarbeitern an 49 Standorten weltweit ist Fitch die Nummer drei am Markt.

Standard & Poor's

Die Ursprünge gehen bis 1860 zurück. Seit 1941 ist S&P auch als Ratingagentur tätig. 1966 wurde S&P vom Medienkonzern McGraw-Hill geschluckt (der u. a. Fernsehsender betreibt und Bücher verlegt). 2009 erzielte die Agentur 2,6 Milliarden Dollar Umsatz und veröffentlichte 870.000 Bewertungen. S&P ist auch für die Erstellung von Börsenindizes bekannt.

Moody's

Die Agentur ist Hauptteil der an der New Yorker Börse gelisteten Holding Moody's Corporation. Die 1909 von John Moody gegründete Agentur lieferte Ratings zu Eisenbahn-Anleihen an Investoren. Bis 2009 besaß Investorlegende Warren Buffett die Mehrheit, nun hält er nur rund 10 Prozent. Umsatz 2010: 1,8 Mrd. Dollar. Moody's ist die Nummer zwei am Markt.