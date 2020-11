Nun fix: Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf bleibt

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute (Freitag) wie erwartet beschlossen, dass die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld (NÖ) mit rund 150 Mitarbeitern vorerst in Betrieb bleibt. Das sei aufgrund der für den Anbau 2021 mit den Bauern kontrahierten Zuckerrübenfläche in Österreich von rund 38.200 Hektar wirtschaftlich sinnvoll, erklärte Agrana-Chef Johann Marihart am Freitag in einer Pressekonferenz in Wien.

Garantie

Die zentralen Punkte der Einigung waren bereits bekannt: Vom Bund und von den Bundesländern gibt es Hilfszusagen von den Bauern, die eine Prämie von 250 Euro je Hektar bekommen sollen, wenn der erste Zuckerrübenanbau durch Schädlinge vernichtet werden sollte und die Landwirte auf der betroffenen Fläche neuerlich Rüben anbauen.

Die Agrana garantiert die Abnahme der Zuckerrüben weiter mit Verträgen. Saatgut wird bereitgestellt. Wird der erste Anbau von Schädlingen vernichtet, trägt der börsennotierte Stärke-, Frucht- und Zuckerkonzern die Saatgut-Kosten für den Wiederanbau.

Kosten noch offen

"Speziell in Niederösterreich wird damit die Produktion um rund acht Prozent steigen", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). "Das ist ein sehr respektables Ergebnis. Niederösterreich ist unser Hauptanbaugebiet." Wie hoch die Kosten für die Hilfen an die Rübenbauern ausfallen werden, lasse sich derzeit noch nicht beziffern, sagte Köstinger. "Wir wissen nicht, wie groß die Schadfläche im nächsten Jahr sein wird."