Nowotny: Keine Nord-Süd-Teilung im EZB-Rat

"Es gibt keine Nord-Süd-Teilung im EZB-Rat", betonte Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny am Dienstag und reagierte damit auf einen Bericht der " Financial Times" (FT), wonach er einer der "Rebellen" gewesen sei, die gegen die jüngste Leitzins-Senkung der EZB gestimmt hätten. "Das ist irreführend", sagte Nowotny. Differenzen habe es nicht über die Zinssenkung an sich gegeben, sondern lediglich über das Timing, sagte der Notenbanker in einer Veranstaltung von Pioneer Investments in Wien.

"Das Drama, das da gezeichnet wurde, ist nicht realistisch", sagte Nowotny. Natürlich hätten die Experten auch unterschiedliche Ansichten, diese seien jedoch nicht substanziell, sondern es sei lediglich darum gegangen, ob der Zinsschritt schon jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen sollte. Jedes Mitglied im EZB-Rat treffe seine Entscheidungen aber immer im Interesse der Eurozone insgesamt.