Nowotny: "Die Rezession ist zu Ende"

Der Zeitpunkt ist perfekt gewählt: Am Freitag, mitten in die finalen Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP kam die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mit einer Frohbotschaft. „ Österreichs Wirtschaft lässt 2014 die zweijährige Schwächephase hinter sich. Die Rezession in der Eurozone ist vorbei“, sagt Ewald Nowotny, Gouverneur der OeNB.

Das Wachstum werde kräftig nach oben schnellen. Von nur 0,4 Prozent im laufenden Jahr auf 1,6 Prozent im kommenden und 1,9 Prozent im übernächsten Jahr, lautet die Prognose der Bank. Und nicht nur das: Das zuletzt heiß diskutiert Budgetloch von 18 Milliarden Euro sei so groß nicht, betonte Nowotny. Die Zahl beruhe auf „einer problematischen Berechnung“. Dabei sei das nötige Einsparvolumen nämlich mit der Zahl der Jahre bis 2018 multipliziert worden.

Tatsächlich aber seien nur drei Milliarden, einmalig und nachhaltig, einzusparen – und zwar vom Bund, den Ländern und den Gemeinden zusammen, erklärte der OeNB-Gouverneur. Nachhaltig bedeute allerdings, dass die Sparmaßnahmen nicht durch Einmaleffekte wie Privatisierungen zustande kommen dürften. Für heuer rechnet die OeNB mit einem gesamtstaatlichen Defizit Österreichs von 1,6 Prozent (Bund, Länder, Gemeinden), die Milliardenhilfe für die Hypo-Alpe-Adria-Bank ist da schon inbegriffen.