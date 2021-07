NOVOMATIC bietet High-Tech in bester Qualität

Greentube war der Einstieg in den Online Gaming-Bereich. So wurde es uns möglich, mit der bestehenden Technologie einerseits in den B2C-Bereich einzusteigen und anderseits auch B2B-Lösungen, insbesondere Spielecontent, an unsere Casino- und Internetkunden zu liefern. Greentube hat unser Wachstum in diesem Bereich massiv beschleunigt und ermöglicht die vielschichtigen Segmente zu bearbeiten. Das beginnt beim Realmoney-Bereich, in dem wir mittlerweile in einigen Ländern direkt als B2C-Anbieter agieren, wie in Italien oder Spanien unter der Marke "StarVegas", aber auch über Konzernmarken wie ADMIRAL.

Andererseits haben wir über Greentube und weitere Tochterunternehmen den Social Gaming- und Social Casino-Bereich erfolgreich abgedeckt.