Notverstaatlichung: Volksbanker sollen mitretten

In Bankenkreisen haben indes Spekulationen über einen Chef-Wechsel in der ÖVAG begonnen. Der Vertrag von Generaldirektor Gerald Wenzel läuft im April aus. Ihm könnte der Vize-Chef, Michael Mendel, folgen, der schon lange als starker Mann in der Bank gilt. Im Aufsichtsrat der ÖVAG wird der Staat künftig mitreden. Er wird mehrere Personen in das Kontrollorgan der Bank entsenden.

In der Gerüchteküche über den künftigen ÖVAG-Chef wird auch Ex-BAWAG/PSK-Vorstand Stephan Koren genannt, der jedoch Ambitionen auf den ÖVAG-Chefsessel im KURIER-Gespräch zurückwies. Koren galt als einer der großen Befürworter eines Zusammenschlusses von BAWAG und ÖVAG. Fusionsgespräche scheiterten allerdings 2010.

Ob der BAWAG-Eigentümer, der US-Fonds Cerberus, nochmals Interesse an den Volksbanken hat, wird in Bankenkreisen bezweifelt. Denn Cerberus wolle seine Bank selbst möglichst rasch verkaufen.