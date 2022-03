"Nord Stream 2 AG" mit Sitz in der Schweiz insolvent

Die im Schweizer Kanton Zug ans├Ąssige Nord Stream 2 AG, die die Ostsee-Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland realisiert, ist in Konkurs. Davon betroffen sind ├╝ber 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das erkl├Ąrte die Zuger Regierungsr├Ątin Silvia Thalmann-Gut am Dienstag gegen├╝ber Blick-TV.

Die Nord Stream 2 AG mit Sitz in Zug habe "die Bilanz deponieren", also Konkurs anmelden m├╝ssen, sagte die Volkswirtschaftsdirektorin laut AFP. Schon am Montagabend hatte der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin in der Fernsehsendung "Forum" von Radio T├ęl├ęvision Suisse francophone RTS erkl├Ąrt, dass das ganze Personal von Nord Stream 2 in Zug gek├╝ndigt worden sei.

Parmelin sprach von ├╝ber 140 Personen, die gek├╝ndigt worden seien. Thalmann sagte, es gehe um 100 bis 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zuger Volkswirtschaftsdirektion wurde nach eigenen Angaben am Montag von Nord Stream 2 kontaktiert und am Dienstag detailliert ├╝ber den Konkurs informiert.

Der Konkurs und die K├╝ndigungen bei der Tochter der russischen Gazprom sind offenbar eine Folge des Entscheides der deutschen Regierung, das Projekt Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte vor einer Woche das Genehmigungsverfahren f├╝r die bereits gebaute 1.230 Kilometer lange Pipeline in der Ostsee gestoppt, dies wegen des milit├Ąrischen Angriffs Russlands auf die Ukraine.

Nord Stream 2 geh├Ârt dem staatlichen russischen Gaskonzern Gazprom. Das 11 Milliarden Dollar (knapp 10 Mrd. Euro) schwere Projekt war aber zur H├Ąlfte von den Energie- und ├ľlriesen Shell, OMV, Engie, Uniper und Wintershall DEA finanziert worden. Russland wollte mit der Pipeline durch die Ostsee die Kapazit├Ąt der Erdgas-Lieferungen nach Deutschland verdoppeln. Nord Stream 2 ist fertig, die deutsche Regierung hatte aber die Inbetriebnahme wegen des russischen ├ťberfalls auf die Ukraine auf Eis gelegt.

Fr├╝heren Angaben zufolge hat die OMV rund 730 Mio. Euro der rund 9 Mrd. Euro teure Leitung finanziert. Konzernchef Alfred Stern sagte k├╝rzlich, dass die OMV bereits im vergangenen Jahr erste R├╝ckzahlungen ihres Kredits erhalten habe. OMV sah zuletzt keinen Abschreibungsbedarf.