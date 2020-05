Noch drei Wochen, bis USA das Geld ausgeht

Beinahe täglich sitzen US-Präsident Barack Obama und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, nun schon bei Krisentreffen im Weißen Haus, um die USA vor einem finanziellen Super-GAU zu bewahren. Er naht mit Riesenschritten, jener 2. August, an dem die USA offiziell zahlungsunfähig sein könnten - es sei denn, Demokraten und Republikaner einigen sich doch noch auf einen Kompromiss. Doch auch beim Spitzengespräch am Sonntag zeichnete sich keine Lösung ab. Das Treffen wurde nach 75 Minuten beendet. Ohne Angaben zu Ergebnissen wurden die Gespräche auf Montag vertagt. Die Parteispitzen von US-Demokraten und Republikanern würden am Montagnachmittag (Ortszeit) erneut ins Weiße Haus kommen, um die Diskussionen über die Schuldenkrise fortzusetzen, erklärte der Kommunikationsdirektor von US-Präsident Barack Obama, Dan Pfeiffer, am Sonntag über Twitter.



Einig sind sich die beiden Seiten nur im Prinzip: Die offizielle Schuldenobergrenze der USA (derzeit bei astronomischen 14,3 Billionen Dollar) wird angehoben. Nur so können die USA weiter Schulden aufnehmen und ihre Zahlungen bedienen. Doch bei der Frage, in welchem Ausmaß und vor allem wie gespart werden soll, bleibt weiter der Knackpunkt der Verhandlungen. Einer noch vor wenigen Tagen avisierten "großen Lösung", bei der das US-Defizit innerhalb der nächsten zehn Jahre um vier Billionen Dollar verringert werden soll, erteilte Boehner noch unmittelbar vor dem Treffen am Sonntag eine Absage.