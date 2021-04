Niederösterreicher sind mit Businessjets auf Wachstumskurs

Rechnen Sie damit, dass es spätestens 2022 Nachzieheffekte geben wird?

Das kann ich nicht fix sagen. Wir sind ja nicht in der kommerziellen Luftfahrt, sondern nur in der Business Aviation unterwegs. Wir glauben daran, dass der Bereich ein Profiteur der Pandemie sein kann. Wir rechnen aber nicht damit, dass es 2021 oder 2022 ein back to normal geben wird. Zurzeit ist der Gebrauchtflugzeugmarkt sehr gefragt. Da finden gerade viele Transaktionen und Erneuerungen statt. Wir sind ja auch im Aftermarket (Ersatzteile; Anm.) sehr aktiv. Hier sehen wir großes Potenzial.

Wie groß ist der Sektor Refurbishment aktuell, gemessen am Umsatz?

Aviation macht bei uns aktuell um die 60 bis 65 Millionen Euro aus, davon sind elf Millionen im Aftermarket.

Kurzarbeit haben Sie nicht in Anspruch genommen?

Doch. Wir waren seit Juni 2020 in der Kurzarbeit und haben sie mit März 2021 auslaufen lassen.

Wie funktioniert der Business-Aviation-Markt?

Gewinnen wir einen Auftrag für einen Flugzeugtyp, läuft der bis zu sieben Jahre, bis die Flugzeugkabine wieder ein Facelift bekommt.

Da liefert man gleich mal 400 Flugzeuge aus. Wenn man einen solchen Auftrag bekommt, muss man sich ziemlich rüsten, was Personal, Platz und die maschinelle Ausstattung angeht. Man ist verdammt zum Wachsen. Ein Zurück gibt es nicht. Denn: Man nimmt für einen Auftrag zum Beispiel 100 Mitarbeiter auf. Verliert man diesen Auftrag, musst man sie freisetzen. Das will niemand.