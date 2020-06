NGOs: Weniger Agrosprit in Österreich

Zwanzger wünscht sich auch mehr Sachlichkeit in der Diskussion. Die Zahlen würden auf dem Tisch liegen. Heimischer Biosprit (Biodiesel und Bioethanol zusammengerechnet) werde nicht, wie von Berlakovich behauptet, vorwiegend aus österreichischen Rohstoffen hergestellt. Den Berechnungen von Welthaus zufolge stammen 60 Prozent der dafür verwendeten Rohstoffe aus dem (EU-)Ausland. Wer wirklich etwas tun will, um die Emissionen aus dem Verkehr zu verringern, sagt Jurrien Westerhof von Greenpeace, sollte nicht auf Biosprit setzen, sondern sich auf spritsparendere Pkw fokussieren – so wie unlängst der französische Premier Jean-Marc Ayrault, der das 2-Liter-Auto propagiert. „Ich würde von unserm Umweltminister erwarten, dass er sich für so etwas einsetzt. Tut er aber nicht."