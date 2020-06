Neues Vergabesystem für Agrar-Subventionen

Wer zu den Gewinnern oder den Verlierern zählt, ist nicht einfach auszurechnen. Das System "ist kompliziert", weiß Landwirtschaftskammer-PräsidentHermann Schultes.

Zumal die Vergabekriterien in der Vergangenheit laufend geändert wurden. Einst gab es eine Exportförderung für Agrarprodukte. Dass mit EU-Geld nach unten subventionierte Lebensmittel die Bauern in Entwicklungsländern in die Pleite getrieben haben, kam nicht gut an. Daher bekamen die EU-Bauern die Förderungen als Direktzahlungen überwiesen. Wer mehr produzierte, bekam mehr Geld. Doch solche Fördersysteme gelten als Protektionismus.

Es war also wieder eine Reform notwendig. Als nächsten Schritt wurden die Subventionen nicht mehr nach der Produktivität, sondern nach der Fläche berechnet. Die Höhe der Prämien war davon abhängig, was angebaut wurde und ob es Maßnahmen für den Umweltschutz gab.

Jetzt wird erneut umgestellt. Sonderprämien für den Umweltschutz bleiben, aber ansonsten gibt es, unabhängig von dem was angebaut wird, gleich viel Geld für die gleiche Fläche. Das bedeutet etwa weniger Förderungen für den Anbau von Getreide oder Zuckerrüben. Für Investitionen gibt es hingegen mehr Geld.