Neues Griechen-Paket bis September

Die Kritik an der Macht der Ratingagenturen in der europäischen Schuldenkrise reißt nicht ab. Der griechische Außenminister Stavros Lambrinidis nannte die Methoden der Agenturen am Mittwoch bei einem Besuch in Berlin "Irrsinn": Die jüngste Herabstufung der Kreditwürdigkeit Portugals etwa fuße nicht etwa auf der Tatsache, dass die Regierung in Lissabon nicht ihre Arbeit mache, sondern auf der Annahme, dass das Land ein zweites Hilfspaket brauchen könnte. Dies sei der "Irrsinn" einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, sagte Lambrinidis. Die Ratingagentur Moody's hatte die Kreditwürdigkeit Portugals am Dienstag um vier Stufen gesenkt.