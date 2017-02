Cappuccino im Freien

Innerhalb Norditaliens verfügt die Küste Liguriens über das mildeste Klima. Grund hierfür ist die geografische Lage mit Bergketten im Norden und Osten, die kalte Winde abwehren und die Öffnung der Riviera gegen Süden.

Im kältesten Monat Januar liegen die Temperaturen am Meer bei durchschnittlich 8 bis 10 °C und bei einem Cappuccino im Freien erscheinen die verschneiten Bergketten dank besonders klarer Luft in greifbarer Nähe.

Farbenfrohe Stille: Die Ruhe vor dem Besucheransturm

Das Frühjahr beginnt in Ligurien vergleichsweise zeitig, sodass schon im Februar Bäume und Blumen für eine farbenfrohe Landschaft sorgen.

Warme Temperaturen laden spätestens ab März zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein.

Idylle pur auf schmalen Pfaden hoch über dem Meer

Kilometerlange, jahrhundertealte Pfade können Wanderer schon im Frühjahr genießen

Die kontrastreiche Landschaft geprägt von Weinterrassen und Olivenhainen bietet insbesondere außerhalb des hochsommerlichen Klimas zahlreiche Herausforderungen, zum Beispiel in den Steilküsten der Riviera di Levante und am Höhenweg Alta Via dei Monti Liguri.

Wintersport mit Meeresblick

Der Kontrastreichtum der für Strandurlaub bekannten Region Ligurien findet seinen Ausdruck nicht zuletzt in Form von Wintersportangeboten.

Fernab der milden Temperaturen der Küstenregionen befinden sich schneebedeckte Täler, die Skifahren und Schneeschuhlaufen mit Meeresblick ermöglichen. Das Skigebiet Monesi di Triora zum Beispiel verfügt über den besonderen Charme einer kleinen Wintersportanlage – und 9 Kilometer Pisten.

Der Klang Italiens in der Hauptstadt des Gesangs

Vom 10. bis zum 14. Februar findet in San Remo in der Provinz Imperia das alljährliche "Festival della canzone italiana" statt. Seit 1951 ist das älteste Musikfestival Europas fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Nation.

Frida Kahlo und Diego Rivera im Palazzo Ducale in Genua

Noch bis zum 8. Februar 2015 haben Kunst-Begeisterte die Chance, im Palazzo Ducale die Werke der mexikanischen Künstlerin Frida Khalo zu bestaunen. Ihre Bilder werden zusammen mit den Kunstwerken von Diego Rivera ausgestellt, der eine entscheidende Rolle für Leben und Schaffen von Khalo spielte und ihr Lebenswerk gewissermaßen komplett machte.

Regionale Leckerbissen in historischem Ortskern

Drei ganze Tage lang dreht sich im März 2015 in Finalborgo in Finale Ligure alles um die Themen Landwirtschaft und kulinarische Köstlichkeiten. Im Rahmen des Salone dell’ Agroalimentare Ligure präsentieren über 250 Aussteller ihre Produkte im Monumental Complex of Santa Caterina und im historischen Zentrum des Ortskerns.

Valentins-Romantik im Fischerdorf

Camogli steht vom 13. bis zum 15. Februar im Zeichen von "San Valentino". Gleich mehrere Tage lang schlagen Herzen höher im idyllischen Fischerdorf, das dem Anlass entsprechend aufwändig geschmückt und von Phrasen schönster Liebesfilme, -gedichte und -lieder geprägt ist.