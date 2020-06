Neue Munition für U-Ausschuss

Hotz selbst relativiert seine Wortmeldung vom April. "Das war eine Momentaufnahme", sagte er nun zum KURIER.

Dessen ungeachtet pocht Pilz auf einer Ausweitung der Zeugenliste im U-Ausschuss. Seit Jahren erscheint der Verkauf des bulgarischen Mobilfunktbe­treibers Mobiltel an die Telekom zumindest aufklärungsbedürftig. Wie berichtet, erwarb ein Konsortium, an dem Martin Schlaff, Josef Taus und Herbert Cordt beteiligt waren, 2002 die Mobiltel um 800 Millionen Euro, um sie 2005 um 1,6 Milliarden an die Telekom weiterzuverkaufen. Bemerkenswert daran: Die Telekom wollte die Mobiltel schon 2002 erwerben, zahlte wenig später den doppelten Kaufpreis.

Was waren die Gründe? Musste Schmiergeld bezahlt werden? Wurden in Österreich Millionen verteilt? An Parteien, an Politiker?

Der Ausschuss will vorerst nur Schlaff laden. Pilz hält das für keine gute Idee. "Es steht der Verdacht im Raum, die Telekom war in Geldwäsche verwickelt. Das kann man nicht mit einem Zeugen aufklären."