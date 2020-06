Neue Donau-Chefin: "Sagen, was man will"

Johanna Stefan ist erst die zweite Frau in Österreich, die es an die Spitze einer großen Versicherung geschafft hat. Die Generaldirektorin der Donau über Selbstbewusstsein, Karriere-Tipps und Status-Symbole.

KURIER: In der Versicherungsbranche ist der Frauenanteil hoch, warum gibt es trotzdem so wenig Chefinnen?

Johanna Stefan: Die Donau hat im Vorstand ein Drittel Frauen, in der erweiterten Geschäftsleitung sind es 60 Prozent und auch im mittleren Management haben wir einen hohen Frauenanteil. Ich bin seit 12 Jahren im Unternehmen, hier herrscht Chancengleichheit.

Dann ist die Donau eine löbliche Ausnahme. In der Branche aber ist die Luft für Frauen in Spitzenpositionen dünn. Außer der Donau hat nur noch die Ergo-Gruppe mit Elisabeth Stadler eine Generaldirektorin.

An der Qualifikation kann es nicht liegen. Frauen sind heute sehr gut ausgebildet, wir haben mehr weibliche als männliche Uni-Absolventen. Die biologische Situation spielt sicher auch eine Rolle, Österreich hat im internationalen Vergleich Nachholbedarf bei den Einrichtungen für Kinderbetreuung. Und aus meiner Erfahrung kann ich Frauen nur raten, ihre beruflichen Wünsche zu artikulieren und sich aktiver um höhere Positionen zu bewerben. Frauen sind weniger offensiv als Männer und müssen lernen, zu sagen, was sie wollen.

Offensichtlich mangelt es immer noch an Selbstbewusstsein – auch den jungen Frauen?

Das will ich so nicht generalisieren. Aber Frauen sind selbstkritischer. Männer haben beim Eintritt in ein Unternehmen eher den Zugang: mehr verdienen, mehr erreichen. Frauen müssen selbst Schritte setzen und nicht darauf warten, bis sie entdeckt werden.

Quasi, ich bin ohnehin so tüchtig, das wird den Herren da oben schon irgendwann auffallen?

Davon müssen sich Frauen verabschieden. Es ist wichtig, selbst über seine Leistungen zu sprechen. Das muss Frauen bewusster werden. Ich bin 27 Jahre in der Branche. Als nach einigen Jahren mein Abteilungsleiter ging, bin ich zum Vorstand und habe gesagt, ich interessiere mich für diese Position. Ich habe sie auch erhalten.

Österreich wird von einer Serie von Korruptions-Skandalen erschüttert. Die Beteiligten sind fast ausschließlich Männer. Sind Frauen weniger korrupt?

Ich würde nicht sagen, dass Frauen die besseren Menschen sind. Sie haben sicher weniger Gelegenheit. Möglicherweise haben Frauen aber auch weniger Prestigedenken und sind daher weniger anfällig.