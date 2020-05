Neue Betriebe bringen 970 Jobs

Das neue Unternehmen will in den kommenden Monaten in Österreich rund sieben Millionen Euro investieren. "In den nächsten beiden Jahren soll die Mitarbeiterzahl bei voll laufendem Kraftwerksgeschäft 200 bis 250 Personen betragen", so Harald Pickl, Chef der MHI Engineering Vienna.



Die Betriebsansiedlung von Mitsubishi verbucht die Austrian Business Agency (ABA) als ihren Erfolg. Im ersten Halbjahr 2011 hat die Betriebsansiedlungsgesellschaft ABA, die im Eigentum des Wirtschaftsministeriums steht, 80 Firmen angesiedelt, um 13 weniger als im Vorjahr. Dafür ist das Investitionsvolumen höher und die neu geschaffenen Arbeitsplätze haben sich auf 970 fast verdoppelt. Logistikzentrum Eine dieser Firmen ist Tecnica Blizzard, die heuer ein Logistikzentrum in Mittersill eröffnen wird: Vom Logistik-Zentrum für Zentraleuropa sollen Skis und Bindungen verschickt werden, bisher sind alle Fäden im Vertrieb in Italien zusammengelaufen - bei der Konzernmutter Tecnica.



Eine andere Firma, die sich neu in Österreich etabliert hat, heißt Eton: Das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat in Wien am Graben eine Sprachschule eröffnet.