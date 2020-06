Nervosität an den Börsen bleibt

Chia-Liang Lian, Fondsmanager bei Western Asset Management, ist jedoch in Bezug auf die weitere Entwicklung in Europa pessimistisch. Die jüngsten Maßnahmen zur Eindämmung der Schuldenkrise in der Eurozone seien „Flickwerk-Lösungen“ und es sei daher fraglich, ob diese die strukturelle Schwäche, an der die Währungsunion leide, bewältigen können. „Die Volatilität an den Finanzmärkten spiegelt wider, wie anfällig die weltweite Konjunktur tatsächlich ist und welche Risiken in der Eurozone schlummern.“

Mehr Potenzial sieht er neben den USA in China. „Diese Länder sind Dreh- und Angelpunkt der Weltwirtschaft“, sagt der Fondsmanager. Mark Mobius, Chef der Fondsgesellschaft Templeton, teilt diese Ansicht. „Obwohl das Wachstum in China im zweiten Quartal mit 7,6 Prozent im Jahresvergleich das geringste seit drei Jahren war, ist es höher als in allen anderen Ländern.“

Die Fondsgesellschaft Veritas hält es in diesem Umfeld generell für besser, in Aktien als in Anleihen zu investieren. „Die Renditen bei Aktien liegen weit über jenen von Anleihen“, sagt Geschäftsführer Markus Kaiser. Sichere Staatsanleihen wie etwa aus Österreich und Deutschland seien nicht ausreichend verzinst, um die Inflation zu kompensieren. Andere Staatspapiere, die mehr abwerfen – wie etwa von Europas Peripheriestaaten – seien nicht sicher. Aber auch bei Aktien bleibt laut Veritas die Suche nach attraktiven Renditen schwierig. „Die Volatilität wird anhalten.“

Jeff Hochman, leitender Analyst bei Fidelity Investment, glaubt, dass das „noch eine ganze Weile dauern kann. Die Nervosität wird bis zu einer Lösung der Schuldenkrise bleiben.“ Dennoch sollten Anleger nicht zögern, Aktien von Konzernen mit guten Fundamentaldaten zu kaufen. „Trotz gemischt ausfallender Ergebnisse sind die europäischen Unternehmen gesund und auch unterbewertet.“ Die Entwicklung ihrer Aktienkurse werde daher nicht nachhaltig von dem aktuellen Tun oder Nicht-Tun der EZB beeinflusst werden, sondern vielmehr von ihrer globalen Geschäftsentwicklung.