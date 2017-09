Einen Kredit aufnehmen und daran noch Geld verdienen - bei diesem Angebot haben viele Verbraucher zugegriffen. "Der Negativzins-Kredit ist sehr gut bei den Kunden angekommen", sagt Alexander Artope, Chef und Mitgründer des Berliner Kreditportals Smava, im Gespräch mit der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX. "Wir haben insgesamt eine mittlere vierstellige Zahl an Krediten ausgereicht."

Verbraucher konnten von Mitte Juli an über Smava einen Kredit über 1.000 Euro aufnehmen. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einen effektivem Jahreszins von minus 0,4 Prozent bedeutet dies, dass sie letztlich nur 994 Euro zurückzahlen müssen. Der Kredit selbst kommt vom Partner Fidor Bank, die Abwicklung übernahm Smava.

Marketinginstrument

Einzelne Kunden berichteten indes von Problemen bei der Online-Authentifizierung. "Wir wurden überrascht vom großen Interesse. An den ersten drei, vier Tagen stießen wir an die Grenzen unserer Kapazität", räumt Artope ein. Ungeachtet dessen kann er sich vorstellen, die Ende August ausgelaufene Aktion zu wiederholen: "Es ist durchaus denkbar, dass wir den Negativzins-Kredite künftig noch mal anbieten." Ähnlich wie der 2015 gestartete Null-Prozent-Kredit sei dies ein "Marketinginstrument", um auf den Online-Kreditvergleich aufmerksam zu machen, sagt Artope. Smava bietet Kredite für Verbraucher und Firmen an.