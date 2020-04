Negatives Quartalsergebnis bei Airbus

An der Börse sorgten die Zahlen für einiges Auf und Ab. Nach einem freundlichen Start drehte der Kurs der Airbus-Aktie schnell ins Minus, rettete sich aber später wieder über die Nulllinie und lag um die Mittagszeit mit 0,87 Prozent im Plus bei 53,45 Euro. Mit einem Minus von rund 60 Prozent im Coronacrash blieb das Papier allerdings der bisher der größte Verlierer unter den deutschen und europäischen Standardtiteln.

Da Fluggesellschaften in aller Welt wegen der Reisebeschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie ums Überleben ringen, fürchten Anleger auch um die Bestellungen in den Auftragsbüchern der Flugzeughersteller. Am frühen Nachmittag will auch Airbus-Rivale Boeing seine Quartalszahlen vorlegen.

Branchenexperte David Perry von der US-Bank JPMorgan fand die Airbus-Quartalszahlen zwar besser als erwartet. Vor allem habe der Konzern weniger Barmittel verbrannt als befürchtet. Dass das Management weiterhin keine Jahresprognose abgebe, unterstreiche jedoch die aktuelle Unsicherheit.

Gewinn halbiert

Bei Airbus machten sich Auswirkungen der Pandemie im ersten Quartal bereits deutlich in den Zahlen bemerkbar. Der Umsatz sank wegen Unterbrechungen bei der Flugzeug-Auslieferung um 15 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sackte um knapp die Hälfte auf 281 Mio. Euro nach unten.

Analysten hatten im laufenden Geschäft mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet, aber unter dem Strich einen Gewinn erwartet. Allerdings schlugen neben den Pandemie-Folgen samt der unterbrochenen Produktion in Frankreich und Spanien weitere Posten negativ zu Buche, etwa Finanzinstrumente im Zusammenhang mit dem Luftfahrtkonzern Dassault Aviation. Außerdem musste Airbus einen Kredit für das Internet-für-alle-Projekt Oneweb auf null abschreiben. OneWeb hatte Ende März in den USA Gläubigerschutz angemeldet.