Nationalbank als Prestige-Podium für schräge Vögel

Der Kassensaal der Nationalbank zählt zu den prachtvollsten Veranstaltungsorten in Wien. Der historische Saal kann jedoch nicht gegen schnöden Mammon gemietet werden, sondern wird von der Leitung der Notenbank nach strengen Kriterien wissenschaftlicher Qualität vergeben. Was Events nicht nur einen feudalen Rahmen, sondern zusätzlich Exklusivität und Prestige verleiht.

Ewald Nowotny war noch Gouverneur der OeNB, als ihm das Ansuchen für die Konferenz „The Austrian School of Economics in the 21st Century“ auf den Schreibtisch flatterte. Als Veranstalter tritt u. a. das Hayek-Institut auf, Leiterin ist Barbara Kolm. Die ehemalige FPÖ-Kommunalpolitikerin sitzt auch auf einem blauen Ticket als Vizepräsidentin im Generalrat (Aufsichtsrat) der Notenbank.

Nach Durchsicht der Referentenliste verweigerte Nowotny allerdings seine Zustimmung.