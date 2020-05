David gegen Goliath

Die Kundin ist im Glück: „Wenn mir die Staubsaugersackerln ausgehen, rufe ich den Herrn Fleischmann an und erkläre ihm die Misere. Worauf er sagt: „Kein Problem, Gnä’ Frau. Ich fahr gleich los, in zehn Minuten haben’s ihre Sackerl, ich lege sie Ihnen vor die Haustür‘“.

Willi Fleischmann ist ein Wiener Original. Der Elektrohändler auf der Sieveringer Straße sieht sich als Nahversorger, seine Kunden kennt er alle persönlich. Der Hauptgrund, warum sie nicht zu einem Elektroriesen gehen, sondern zu ihm ins kleine Geschäft kommen.

Der wirtschaftliche Winzling hat seine Nische gefunden. Wie auch die Fleischerei Lehner im 17. Bezirk oder Möbel Corso in Wien-Währing. Josef Lehner weiß genau, woher das Fleisch kommt, das er verarbeitet. Das schätzen seine Kunden. Susanne Wirths Möbel sind nicht von der Stange, ihre Kunden suchen das Besondere und finden es bei ihr. Gegen übermächtige Branchenriesen haben es die Kleinen trotzdem nicht leicht. Und nur eine Chance: persönliche Ansprache, Service und Beratung, individuelle Lösungen für Kundenwünsche. Wobei keiner der Kleinen die große Konkurrenz nicht zu spüren bekommt. Dem Elektrohändler tun die Kampfpreise der Konzerne und der Internethandel weh, „da können wir nur ganz schwer mithalten“. Der Fleischer merkt, dass viele Kunden in die Supermärkte gehen: „Das Fleischgeschäft ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Aber das Wurstgeschäft bleibt stabil.“ Auch die Möbelverkäuferin spürt die Krise: „Die Kunden mit kleinerem Budget kommen weniger als vor der Krise, weil sie kein Geld mehr für Kinkerlitzchen ausgeben können “, sagt Susanne Wirth.

Aber so, wie es David nicht im direkten Kampf, sondern mithilfe von List und seiner Steinschleuder gelang, Goliath zu besiegen, so haben auch kleine Einzelgeschäfte mit der richtigen Strategie eine Chance. Wobei: Sehr viele kleine Individualgeschäfte gibt es in Wien nicht mehr, obwohl man so etwas wie eine Renaissance des Kleinen erkennen kann. Der Trend zu lokalen Produkten ist da, auch das österreichische wird wieder mehr geschätzt und die Konsumenten geben gern Geld für Produkte aus, von denen sie wissen, woher sie stammen. Ob dieser Trend von der angespannten Wirtschaftslage verstärkt oder untergraben wird, zeigt sich allerdings erst.