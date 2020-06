Nachhilfe für Griechenlands Steuerbehörden

Steuerexperten aus zwölf EU-Staaten werden nach Griechenland geschickt, um die Steuerbehörden vor Ort in Sachen Eintreibung von Steuerschulden zu unterrichten. Rund 60 Milliarden Euro sind in den vergangenen Jahren dem griechischen Fiskus entgangen. Zwar gilt der Großteil dieses Geldes als uneinbringlich, aber immerhin acht Milliarden sollen von den Steuerbehörden eingetrieben werden, erklärt der Chef der EU-Taskforce in Athen, der Deutsche Horst Reichenbach. Im vergangenen Jahr wurden davon nur 956 Millionen Euro eingebracht.

Generell haben die Steuerbehörden keinen guten Ruf. Wie notwendig die Nachhilfe für die Beamten in Hellas ist, zeigt das aktuelle Ergebnis einer umfangreichen Kontrolle: Demnach haben sich Zehntausende Griechen jahrelang als behindert ausgegeben und sich so staatliche Zuschüsse erschlichen. Das Gesundheitsministerium rechnet, dass die Unterstützung nur 50.000 von 240.000 Behindertenhilfe-Empfängern tatsächlich zusteht. Und in einer verdeckten Operation wurden mehr als hundert korrupte Finanzbeamte überführt – ihnen droht eine Anklage.

Neben Österreich senden auch Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal und Schweden Experten nach Athen – insgesamt 160 Beamte.