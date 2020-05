MPS werkt mit 300 Mitarbeitern weiter

Die steirische Leiharbeiter-Firma MPS Personal Service GmbH mit Sitz in Hart bei Graz zählte u.a. Bosch, Doka, Magna und die Post zu ihren Kunden und beschäftigte laut Creditreform 1000 Mitarbeiter. Im Juni schlitterte der Betrieb in die Insolvenz. Laut Insolvenzverwalter Herbert Ortner beträgt der Schuldenstand aktuell 19,29 Millionen Euro. Aber MPS kann mit einem auf 300 Mitarbeiter abgespeckten Personalstand weiter machen. Denn: Die Gläubiger haben den angebotenen Sanierungsplan samt 20 Prozent Quote angenommen, zwölf Prozent sind umgehend als Barquote fällig. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER.

Neben der Zentrale in Hart bei Graz wird das Unternehmen nur noch Filialen in Raaba, Klagenfurt und Saalfelden unterhalten. Zuletzt wurde der Standort in Dornbirn geschlossen. Letzterer fiel erst vor Kurzem den „erheblichen Einsparungsmaßnahmen des größten Kunden“ vor Ort zum Opfer.