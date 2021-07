Moody's stuft UniCredit Bank Austria ab

Die Rating-Agentur Moody's hat die Bonitätseinstufungen der beiden größten italienischen Banken Intesa Sanpaolo und Unicredit gesenkt. Die Note für beide Institute reduzierte die Agentur in der Nacht zum Donnerstag auf "A2" von zuvor "Aa3". Auch die Kreditwürdigkeit staatlich kontrollierter Industrie-Konzerne wie Eni und Enel schätzte Moody's niedriger ein. Die Agentur hatte erst am Dienstag italienische Staatsanleihen deutlich herabgestuft.



Die UniCredit Bank Austria wurde am Donnerstag ebenfalls heruntergestuft. Das Langfristig-Rating der Verbindlichkeiten und Einlagen, das mit A1 bewertet war, ist auf A2 heruntergestuft worden und die Aussichten seien negativ, hieß es in einer Aussendung.

Der Konzernchef der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit Federico Ghizzoni zeigte sich am Mittwoch über die Entwicklung in seiner von der gewaltigen Verschuldung schwer belasteten Heimat Italien optimistisch. " Italien hat große Ressourcen und muss sie bestens verwenden, um einen einen Ausweg aus der Krise zu finden."