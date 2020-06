Monopol gebrochen, Skischulen verärgert

Ganz anders sehen die selbstständigen Skilehrer die neue Situation. Vorwürfe von Schwarzarbeit, Preisdumping und Belästigung weisen sie entschieden zurück. "Ich hab’s mit Bauchweh getan, aber das ist der beste Winter meines Lebens. Und wenn wer sagt, ich picke mir die Rosinen heraus, kann ich nur lachen. Ich hab’ 15 Jahre was anderes gemacht", schildert Michael K. (Name von der Redaktion geändert) , seit 20 Jahren Skilehrer in Lech.

Mangelnde Nachfrage sei nun wirklich kein Problem, ganz im Gegenteil. "Ich werde von den Gästen angeredet, ob ich nicht Zeit hätte oder wen wüsste. Keiner von uns muss sich mit einem Plakat an den Pistenrand stellen oder in den Hotels hausieren gehen", sagt K., der über solche Aussagen nur den Kopf schütteln kann. Die meisten Konzessionierten verfügen über viele Stammkunden und werden direkt gebucht. Organisatorische Hilfe bekommen sie auch über die Agentur "Fun and Snow" von Katrin Gottemeier und das Internetportal www.skiguideslech.at . Und viele Kunden werden über Mundpropaganda lukriert.